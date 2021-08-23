Sungurlu’ya yeni Denetimli Serbestlik Müdürü atandı
Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü olarak atanan Mesut Öztürk ilçeye gelerek görevine başladı.
Sungurlu 23.08.2021, 23:37
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Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü olarak atanan Mesut Öztürk ilçeye gelerek görevine başladı.
Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, ilçede ilk olarak Kaymakam Fatih Görmüş’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kaymakam Görmüş, yeni görevinde Mesut Öztürk’e başarılar diledi.
(Süleyman ERDEN)
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