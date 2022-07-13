Sungurlu’ya yapılacak yatırımlarna açık destek
Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak kapsül fabrikasının müteahhidi Zühtü Lülecioğlu, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i ziyaret etti.
Sungurlu 13.07.2022, 19:17
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Başkan Şahiner, ilçeye yapılacak her türlü yatırıma elden gelen desteği vereceklerini belirterek, “Sungurlu için her zaman taşın altına elimizi koyduk, bundan sonra da üzerimize düşen her şeyi yapacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)
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