Sungurlu’ya yapılacak yatırımlarna açık destek

Başkan Şahiner, ilçeye yapılacak her türlü yatırıma elden gelen desteği vereceklerini belirterek, “Sungurlu için her zaman taşın altına elimizi koyduk, bundan sonra da üzerimize düşen her şeyi yapacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)

