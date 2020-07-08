“Sungurlu’ya sözümüz olan tesisler mutlaka yapılacak”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu önceki gün ilçeye giderek AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. Burada partililerle bir toplantı yapan Kavuncu, gündeme dair açıklamalarda da bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilimize yapacağı spor yatırımları ile ilgili özellikle Sungurlu’ya planlanan spor yatırımlarının son günlerde polemik ve dedikodu konusu haline geldiğini belirten Kavuncu, “Sungurlu’ya yapılması planlanan spor yatırımları olan yüzme havuzu ve tribünlü güreş eğitim salonu binalarımızın şu veya bu sebepten dolayı yapılmayacağı, yapılmaktan vazgeçildiği ve ayrıca bu yatırımların Sungurlumuza gelmesine de bizim mani olduğumuz şeklinde hiçbir gerçekliği, doğruluğu olmayan haberler üretilmiştir.

Söz konusu bu haberler art niyetli, çarpıtma ve birilerinin ‘çamur at izi kalsın’ anlayışına hizmet edecek şekilde bazı art niyetli kişiler tarafından tamamen algı oluşturma çabalarından ibarettir. Buradan tekrar ilan ediyoruz; Sungurlumuza sözümüz olan bu tesisler tribünlü güreş eğitim salonu ve yüzme havuzumuz Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun emirleri doğrultusunda mutlaka yapılacaktır. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir.

Ayrıca özellikle Sungurlumuza bu tesislerin kazandırılması konusunda başlangıçtan itibaren ve en son Gençlik ve Spor Bakanlığımızda Bakanımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda milletvekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte şahsım en büyük gayreti gösterenlerden birisi olduğumuz toplantıya katılan herkesin de malumudur. Bizler AK kadrolar başta fedakar Sungurlu teşkilatımız olmak üzere liderimiz dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde aziz milletimiz için kadirşinas Sungurlumuz başta olmak üzere bütün ilçeleri ile Çorum’umuz için gece gündüz çalışmaya doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Diğer taraftan özellikle belirtmek isterim ki, bizim AK Parti ak kadrolar olarak ‘bizim tek muhatabımız’ mensubu ve hizmetkarı olmaktan onur ve şeref duyduğumuz yüce Türk milleti aziz milletimiz ve özellikle de bu konuda tek muhatabımız kadirşinas Sungurlu halkı ve fedakâr Sungurlu Teşkilatımızdır” dedi.

Milletvekili Kavuncu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş’ı telefonla aradı. Bakan Yardımcısı Baydaş, Sungurlu’ya yapılması planlanan yüzme havuzu, tribünlü güreş eğitim salonu, semt sahaları ile potaların iptalinin söz konusu olmadığını, verilen sözlerin yerine getirileceğini söyledi. Baydaş, ayrıca ilçe stadyumuna soyunma kabinlerinin yapılacağının sözünü de verdi.

(Haber Merkezi)