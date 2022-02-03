Sungurlu’ya sokak hayvanları için hayvan bakımevi yapılacak

Sungurlu’ya yapılacak olan Hayvan Bakımevi’nin yer tahsisi konusunda bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Şeyda Çimen, Tarım ve Orman Bakanlığı Satın Alma ve Mali İşler Şube Müdürü Süleyman Gök ve hayvansever Doktor Göray Çimen, Sungurlu Belediyesi’ne bakımevi ile ilgili bir ziyarette bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce ile biraraya gelen heyet bakımevi konusunu görüştü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; “Bu konu, bizim de uzun zamandır üzerinde titizlikte durduğumuz bir konu. Nihayet somut adımlar atılmaya başlandı. Sokak hayvanlarının sağlıklı ve bakımlı bir şekilde yaşamlarını sürdürülebilmesi için Hayvan Bakımevinin nereye yapılacağı konusunda Bakanlık tarafından birkaç yer gösterildi. Uygun bir yerde karar kılındı. Netleşmesi halinde sokak hayvanlarımız en kısa zamanda donanımlı bir Bakımevine kavuşacak” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

