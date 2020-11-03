Sungurlu’ya iş makinesi

Sungurlu Belediyesi’nin makine parkına son olarak son model mini ekskavatör iş makinesi katıldı.

Araç filosuna yeni katılan iş makinesini inceleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye olarak geniş bir hizmet sahasına sahip olduklarını belirterek şu görüşlere yer verdi:

“İş yoğunluğumuz çok fazla. Dolayısıyla makine parkurumuzun güçlü olması gerekiyor. Biz de filomuzu güçlendiriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere mini ekskavatör aldık. Araç filosuna yaptığımız bu yatırımlarla birlikte, hizmet kalitemizi de artırıyoruz. Sungurlu’muza hayırlı olsun”

(Haber Merkezi)

