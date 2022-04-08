Sungurlu’ya “EDS” kuruluyor

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu-Çorum karayoluna çift yönlü olarak araçların hız tespitini yapmak için kurulan EDS’nin ardından, vatandaşlardan gelen talepler üzerine sitemin ilçe geçişini kapsayacak şekilde genişletileceği yönünde söz vermişti.

Muhsin Dere’nin girişimleri sonucu sistemin ilçe geçişini kapsayacak proje hazırlanarak, çalışmalar son aşamaya geldi. Sungurlu’nun Ankara ve Samsun girişlerinden çift yönlü olarak kurulacak sistemle 5.984 metrelik ilçe geçişinde araçların ortalama hız tespiti yapılacak.

Tabelaların ve kameraların kurulduğu sistemin önümüzdeki günlerde belirlenecek hız sınırları ile faaliyete geçeceği ifade edildi. (Haber Merkezi)

