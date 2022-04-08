Sungurlu’ya “EDS” kuruluyor
Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere’nin girişimleriyle Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu şehir geçişine “ortalama hız tespiti” yapmak için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kuruluyor.
Sungurlu 08.04.2022, 21:12
18
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu-Çorum karayoluna çift yönlü olarak araçların hız tespitini yapmak için kurulan EDS’nin ardından, vatandaşlardan gelen talepler üzerine sitemin ilçe geçişini kapsayacak şekilde genişletileceği yönünde söz vermişti.
Muhsin Dere’nin girişimleri sonucu sistemin ilçe geçişini kapsayacak proje hazırlanarak, çalışmalar son aşamaya geldi. Sungurlu’nun Ankara ve Samsun girişlerinden çift yönlü olarak kurulacak sistemle 5.984 metrelik ilçe geçişinde araçların ortalama hız tespiti yapılacak.
Tabelaların ve kameraların kurulduğu sistemin önümüzdeki günlerde belirlenecek hız sınırları ile faaliyete geçeceği ifade edildi. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
8°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|50
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|31
|32
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|31
|58
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|31
|30
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22