Sungurlu’ya atanan Başsavcı Mehmet Çepni göreve başladı

Başsavcı Mehmet Çepni, Sungurlu’yu daha önceden tanıdığını belirterek, burada görev yapacak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sungurlu’nun şirin bir ilçe olduğunu ifade eden Çepni, "Sungurlu’da her zaman adaleti sağlamak için çalışacaklarını ve her daim ulaşılabilir olacağız. Burada görev yapmaktan ve halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağım. İlçede adaletin en kısa ve en etkili şekilde uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Çepni kimdir

Aslen Trabzonlu olan Başsavcı Mehmet Çepni, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla Hatay Reyhanlı, Ordu Gürgentepe ilçeleri ile Erzurum merkez de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Mehmet Çepni, 2019 yılında Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Çepni, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2021 yılı ana kararnamesiyle de Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Evli ve 2 çocuk babası.