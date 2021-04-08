Sungurlu’ya 600 mavi servi fidanı

Bahçelievler Mahallesi Manastır Tepesi eteklerindeki boş arazide düzenlenen fidan dikim organizasyonunda, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Ercan Şahin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tevfik Akyüz, İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Kanmış, Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce, Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, belediye personeli ve İYİ Parti ilçe teşkilatı üyelerinin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.



“İYİ”LER HATIRA ORMANI OLUŞTURUYOR

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, şehir dışında olması nedeniyle organizasyona katılım sağlayamadı ancak yaptığı açıklamayla ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarının kendileri için hiç de önemsiz olmadığını kaydetti.

Ağaç dikmeye önem verdiklerini, bu nedenle Sungurlu’nun tüm noktalarını ağaçlandırdıklarını ifade eden Başkan Şahiner, “Personelimiz ve parti teşkilatı adına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Bunun ilk adımını atarak, fidanları toprakla buluşturduk. İnşallah bu ağaçlar büyüyecek ve gelecek yıllarda gölgesinde oturma imkânımız olacak. Bizler ağaç dikmeye önem veriyoruz. Ağaç dikmek dinimizce de önemseniyor. ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz’ hadis-i şerifinden bunu anlıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)