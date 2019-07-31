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Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında

Çorum’un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayınlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 50. yayın yılına girdi. 

Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında

Çorum’un Sungurlu ilçesinde günlük olarak yayınlanan Sungurlu'nun Sesi Gazetesi, 50. yayın yılına girdi. 

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
Sungurlu’nun sesi gazetesi 50 yaşında

İmtiyaz sahibi Muammer Özel, gazetemizin 50. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
50 yıl önce kurulan ve bugünlere gelen gazetemiz, okuyucularımızla olan sevgi bağı ile güçlendi diyen Özel, “Bizler toplumun gözü, kulağıyız. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Gelişen teknoloji ile birlikte bireylerin haber alma özgürlükleri genişlemektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen gazetelerin hayatımızdaki rolü hiçbir zaman değişmemektedir diyen Özel, "Birçok alanda hizmet eden gazetemiz, yerel medyamıza sahip olduğu yayın anlayışı, tarafsız ve ilkeli basın duruşu ile örnek teşkil etmektedir. Gazetemiz dün olduğu gibi bugün de Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden, sorumlu gazetecilik ilkesi ile Sungurlu’da okuyucunun gözü kulağı olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. 

(İHA)

Son Güncelleme: 31.07.2019 17:16
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