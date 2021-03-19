Cevheri Mahallesi’nde bulunan arazinin, oğlu Oğuzhan Şahiner tarafından 4 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ecri misil ödenerek ekilip-biçildiğini belgeleriyle ortaya koyan Başkan Şahiner, kirası ödenen araziye meyve ağaçları dikildiğini, üstelik bu arazinin satın alınması talebi ile ilgili sürecin de devam ettiğini söyledi.

Abdulkadir Şahiner, “Belediye iş makinalarını ücretsiz kullandığımıza dair iddialara gelince; İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanım ‘Belgeleriyle açıklamayan şerefsizdir, iddiasını ispat etmeyen de şerefsizdir’ demişti. Şimdi belgelerini yayınlıyoruz ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, açıklamasını özetle şöyle sürdürdü:

“Gazeteyi baskı aracı olarak kullanıp çıkar sağlamaya yönelik çabalara daha önce de tanık olundu.

Ben Sungurlu’nun hakkını yemem de, yedirmem de. Bunu her vesileyle ifade ediyorum.

Yıllarca özel otopark gibi kullanılan alanı çocuk parkı yaptık. Yıllarca ekilip-biçilen tarlayı örnek meyve bahçesine dönüştürdük. Bu kuyruk acısı yüzünden yalan haberlerin ardı arkası kesilmiyor.” (Haber Merkezi)