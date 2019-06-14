Sungurlulular da çalışkan müdürün tayinine tepkili!

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde 1 Haziran 2017 tarihinde Milli Eğitim Müdürü olarak Mustafa Eryiğit de tıpkı İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban gibi önceki gece hiçbir gerekçe olmadan görevinden alınarak Çorum’a atandı.

Sungurlu’ya bu zaman kadar İlçe Milli Eğitim Müdürleri arasında yaptığı çalışmalarla ilçe halkının takdirinin kazanan Mustafa Eryiğit’in aniden yapılan bu atamasının ilçede tepkilere neden olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili tepkilerini dile getiren çok sayıda Sungurlulu, Mustafa Eryiğit’in geldiği günden bugüne kadar ilçede eğitimin kalitesini artırdığını, hazırladığı bir çok proje ile farkını ortaya koyduğunu ve Çorum’a atanmasını istemediklerini dile getirdi.

Özellikle yetim çocuklarına yönelik yaptığı çalışmalar ile her kesimin gönlünü fetheden Mustafa Eryiğit’in, bunlar gibi çok sayıda çalışma ve projeyi uyguladığını, eğitim camiasında huzurlu bir çalışma ortamı yarattığını belirten vatandaşlar ve eğitimciler AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya’nın bu atamanın geri çekilmesi için devreye girerek ilçeye iyi haber vermesini ümit ettiklerini dile getirdiler.

Öte yandan Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit’in 2 yıllık görev süresince yaptığı çalışmaların kısa özeti de şu şekilde paylaşıldı: “

* Misafirim Öğretmenim projesi ile 3 bin 89 öğrenci evinde ziyaret edildi.

* Dijital pano projesi ile bütün okullarda 4 bin 700 içerik Öğrenci ve velilere aktarıldı.

* Hafızlık İmam Hatip açılarak 70 öğrenci Hafız olarak yetişmesini sağlandı.

* İmam hatip okullarında sabah namazı buluşmaları başlatıldı ve bu uygulama 2 yıldır devam ediyor.

* Sıfır olan Tübitak proje başvuru sayısı %100’e çıkarıldı.

* Doğum günümü okulda kutluyorum projesi ile merkez köy bütün okullarda çocuklar mutlu edildi.

* Çocuk mühendisler iş başında projesi ile 15 köy okulunda ziraat mühendislerinin desteği ile çalışma yapıldı.

* İlkokullarda Sorumluluklarımla büyüyorum projesi başlatıldı.

* Veli akademisi projesi başlatıldı.

* Sungurlu akademik başarıyı artırma projesi başlatıldı.

* Maarif akşamları projesi başlatıldı.

* 2 yıldır her hafta bir okulun bayrak törenine katılıyor.

* 2 yıldır her Perşembe öğretmen buluşmaları yapıyor.

* Mustafa Öğretmen Öğrenci buluşmaları ile 2 yıldır son sınıflara motivasyon eğitimi veriyor.

* 2 defa NASA ile bağlantı kuruldu.

* 2 yıldır yaz tatillerinde 5 bin 300 öğrenciye eğitimler veriliyor.

* Sungurlu’nun değerleri gençlerle buluşuyor projesini uyguluyorlar.

* Sungurlu’yu tanıyorum, tanıtıyorum projesini uyguluyor.

* OKA kalkınma ajansı desteğini alarak yüzlerce öğretmene Eğitim verildi ve çok sayıda proje uygulandı.

* Sungurlu Ecdat Işığında Yürüyor projesi uygulanıyor.

* Okul öncesi şenlikleri düzenleniyor.”

(Haber Merkezi)