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Sungurlulu STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Sungurlu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PK/PYD/YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi.

Sungurlulu STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Sungurlu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PK/PYD/YPG terör örgütüne karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na destek verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 19:28
Sungurlulu STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere tüm oda başkanları ve üyeleri Türkiye'nin güney sınırında PKK/PYD/YPG'ye yönelik olarak yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldi.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda STK'lar adına basın açıklamasını Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Akkaş yaptı.

Sungurlu Ticaret Odası ile Oda ve Kooperatif başkanları sendika temsilcileri olarak bugün buradayız. 81 İl’de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte bu açıklamayı yaparak, sizler aracılığıyla hem ülkemiz, hem de dünya kamuoyuna sesleniyoruz diyen Behiç Akkaş, “Türkiye 9 Ekim 2019’da Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir” dedi. (İHA)

Son Güncelleme: 17.10.2019 19:30
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