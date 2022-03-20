Sungurlulu muhtarlardan Ceylan’a teşekkür ziyareti

Son günlerde TBMM’de başta muhtarlar olmak üzere yoğun bir şekilde ziyaretçiyi ağırlayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın son misafirleri arasında Sungurlulu muhtarlar da yer aldı.

Sungurlu’ya bağlı Yenihacılarhanı Köyü Muhtarı Enes Akkaş, Kuzucak Köyü Muhtarı Şerafettin Gülünay, Bahşılı Köyü Muhtarı Salman Akan, Oğlaközü Köyü Muhtarı Engin Yollu, Kamışlı Köyü Muhtarı Okan Demirok, Ankara’ya giderek Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüştüler.

Muhtarlar, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a gerek Çorum’a gerekse de köylerine sağladığı yatırım ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Muhtarlara Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gezdiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, köyleri için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlara ziyaretleri için teşekkür ederken, Çorum bir bütün olarak gördüklerini ve her köyüne, her mahallesine hizmet etmekten onur duyduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)