Sungurlulu kadın yardım bekliyor

Sungurlu Turan Mahallesi’nde kiralık gecekondu bir evde yaşamını sürdürmeye çalışan Menşure Dalkılıç, kış ayının gelmesi ile birlikte evinde soba, kömür, odun ve eşyasının olmadığı için yetkili kişilerden ve yardımsever vatandaşlardan kendisine destek olarak çalışabileceği bir iş vermesini istedi.

Babasından kalan yetim aylığı aldığını ve onunda fazlasının kesintiye gittiği için sadece eline 300 TL kaldığını belirten Menşure Dalkılıç, “Bu kalan 300 TL ile nasıl geçimimi sağlayacağım. Evim kira olduğu için kiramı nede faturalarımı ödeyebiliyorum. Elektriğim borcundan dolayı da kesilecek. Tek başına bir bayan olarak hayat mücadelesi vermeye çalışıyorum ama çalışacak bir iş bulamıyorum. Çalışamadığım için de geçimimi sağlayamıyorum. Kış geliyor, havalar soğumaya başladı. Benim evimde sobam yok, sobada yakacak kömürüm ve odunum yok. Bunları alacak ne imkanım nede maddi gücüm var. Dilencilik yapmıyorum, sadece Allah rızası için bir iş istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

