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Sungurlulu işçiler de Arabistan’da mahsur!

Suudi Arabistan’da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan aralarında 50'ye yakın Çorumlularında bulunduğu yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 8. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Sungurlulu işçiler de Arabistan’da mahsur!

Suudi Arabistan’da otel inşaatında yaklaşık 13 aydır çalışan aralarında 50'ye yakın Çorumlularında bulunduğu yaklaşık 480 işçi, ücretlerini alamadıklarını belirterek greve başladı. 8. gününe giren grevde işçiler 8 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

23 Haziran 2019 Pazar 18:40
Sungurlulu işçiler de Arabistan’da mahsur!

Suudi Arabistan'da bir inşaatta çalışan Türk işçiler, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Zor şartlar altında çalıştırıldıklarını ve yaklaşık 8 aydır maaş alamadıklarını ifade eden işçiler, sosyal medya hesaplarında yaşadıkları sıkıntıları anlatmaya çalıştı. İşçilere 6 ay sonra geri döneceklerinin söylendiği, ancak maaşlarını alamayan işçilerin geri dönemediği iddia edildi.

Ailelerinin de sıkıntıya düştüğünü ifade eden Çorumlu işçilerden Nuh Ayduğan, 2018 Mayıs ayında Suudi Arabistan'a geldiklerini belirterek, kendilerinin turist vizesiyle getirildiğini, mahkemenin de haklarını aramaları konusunun uzun süreceğini söylediğini belirtti. Ayduğan; “Bizi getiren şirket yemeklerimizi doğru düzgün çıkarmadı. 7 aydır para verilmedi, evi barkı dağılan arkadaşlarımız oldu. Kimsenin umurunda değil. Türkiye Cumhuriyeti'ne sesleniyorum, sıkıntımızı çözün. Hastalarımız var, kolu bacağı kırılan arkadaşlarımız var bize yardımcı olmadılar. Bir arkadaşımız bakımsızlık yüzünden hayatını kaybetti. 45 gün sonra cenazesi Türkiye'ye gönderildi” dedi.

Sağlık konusunda bile yardımcı olunmadığını ifade eden işçiler, kötü koşullarda yaşadıklarını belirterek yetkililerden sıkıntılarının çözülmesini talep etti. İşçilerin de yaşamış olduğu sıkıntılar cep telefonları ile çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 23.06.2019 18:45
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