Sungurlulu hayırsever 50 kişiyi daha sevindirdi

İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe Pazarına gidip, pazarcı Adil Erdönmez’in tezgahından gıda paketlerini alıyor.

Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin Ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yapılan bu hayrın ulaştırılması organizasyonuna Ümit Camii İmamı Engin Kodalak da katkı sağlıyor.

(Haber Merkezi)