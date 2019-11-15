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Sungurlulu hayırsever 50 kişiyi daha sevindirdi

Sungurlu’da isminin açıklanmasını istenmeyen hayırsever sanayici iş adamı, her hafta ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda yardımında bulunmaya devam ediyor.

Sungurlulu hayırsever 50 kişiyi daha sevindirdi

Sungurlu’da isminin açıklanmasını istenmeyen hayırsever sanayici iş adamı, her hafta ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda yardımında bulunmaya devam ediyor.

15 Kasım 2019 Cuma 20:40
Sungurlulu hayırsever 50 kişiyi daha sevindirdi

İhtiyaç sahibi aileler mahalle muhtarlarıyla irtibata geçilerek tespit edilirken, her hafta bir mahallenin ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Muhtarın tespit ettiği ihtiyaç sahipleri muhtarın imzalı, kaşeli fişi ile Perşembe Pazarına gidip, pazarcı Adil Erdönmez’in tezgahından gıda paketlerini alıyor.

Hayırsever iş adamının yaptığı bu güzel hizmetin Ramazan ayına kadar yapılması planlanıyor. Yapılan bu hayrın ulaştırılması organizasyonuna Ümit Camii İmamı Engin Kodalak da katkı sağlıyor.

(Haber Merkezi)

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