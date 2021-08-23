Sungurlulu Hacı Arslan Uzan Vakfıkebir Kaymakamı oldu

Çanakkale Ezine Kaymakamı Sungurlulu hemşehrimiz Dr. Hacı Arslan Uzan, Trabzon Vakfıkebir Kaymakamlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

2021 yılı Kaymakam kararnamesi kapsamında Hacı Arslan Uzan da Çanakkale Ezine İlçesi’nden Trabzon Vakfıkebir İlçesi’ne kaymakam olarak atandı.

HACI ARSLAN UZAN KİMDİR?

Hacı Arslan Uzan, 1 Temmuz 1984’te Sungurlu’da doğdu. İlk, orta ve liseyi burada üniversiteyi ise Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okudu.

2007-2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı görevini yürüten Uzan, 9 Eylül 2009’da Bitlis Valiliği Bitlis Kaymakam Adayı olarak mesleğine başladı. Sırasıyla Valilik, Kaymakam Refikliği ve Teftiş stajını Bitlis’te, Bursa / Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı ile Konya Valiliği ve ilçelerinde tamamlayan Uzan, bir süre Konya/ Emirgazi ilçesinde vekil kaymakam olarak görev yaptı.

Staj eğitimi kapsamında Franche-Comté Üniversitesi'nde 1 yıl Fransızca eğitim aldı. Toulouse Bölge Valiliği'nde Fransız idari yapısı üzerine staj yapan Uzan, Toulouse Bölge Valisi ile birlikte mevcut idari sistemin güçlü ve zayıf yönlerini müşahede etme imkanı buldu.

2012-2014’te Giresun Alucra’da ve 2014-2016 tarihleri arasında Erzurum Uzundere’de görev yapan Uzan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora yapan Uzan, 01.12.2016 tarihinde Muş Bulanık Kaymakamı olarak atandı. Uzan, evli 2 çocuk babasıdır”

(Haber Merkezi)

