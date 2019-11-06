Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı

Sungurlu’ya bağlı Akdere köyünde doğup, büyüyen Zeki Ayyıldız, “Köy mezarlığımız köyümüze biraz uzakta kaldığı için mezarlığa gelen ve köyümüzden yolculuk yapan vatandaşlarımız için rahat bir şekilde abdest alıp, namazlarını kılmaları için kendi imkânlarımla mezarlık girişine mescit yaptırdım” dedi.

Sungurlu’da 47 yıldır terzilik esnaflığı yapan Ayyıldız, “Köyümüzün mezarlığına gelen ve köyümüzden yolculuk için geçen vatandaşlarımızın abdestlerini alarak namazlarını rahat bir ortamda kılma imkanı sunmak için köy mezarlığımızın girişine mescit yaptırdım. Çünkü bu büyük bir ihtiyaçtı, mezarlığımıza gelen vatandaşlarımız abdest alıp, namaz kılacakları bir yer yoktu. Bende bunun için bu mescidi yaptırdım. Şimdi mezarlığımıza gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde abdestlerini alıp, namazlarını kılıyorlar. Akdere köyünde doğup, büyüyen vatandaşlarına seslenen terzi Ayyıldız, köyümüze sahip çıksınlar, köyümüzün ihtiyaçlarını hep birlikte yapmalıyız. Köyümüze sahip çıkmaz bizlerin görevidir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)