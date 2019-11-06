Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101144
ALTIN
275.708
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.3927
EURO
6.3908

Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı

Sungurlu’da terzilik ile uğraşan Zeki Ayyıldız, köy mezarlığına mescit yaptırdı.

Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı

Sungurlu’da terzilik ile uğraşan Zeki Ayyıldız, köy mezarlığına mescit yaptırdı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 18:32
Sungurlulu esnaf kendi köyüne mescit yaptırdı

Sungurlu’ya bağlı Akdere köyünde doğup, büyüyen Zeki Ayyıldız, “Köy mezarlığımız köyümüze biraz uzakta kaldığı için mezarlığa gelen ve köyümüzden yolculuk yapan vatandaşlarımız için rahat bir şekilde abdest alıp, namazlarını kılmaları için kendi imkânlarımla mezarlık girişine mescit yaptırdım” dedi.

Sungurlu’da 47 yıldır terzilik esnaflığı yapan Ayyıldız, “Köyümüzün mezarlığına gelen ve köyümüzden yolculuk için geçen vatandaşlarımızın abdestlerini alarak namazlarını rahat bir ortamda kılma imkanı sunmak için köy mezarlığımızın girişine mescit yaptırdım. Çünkü bu büyük bir ihtiyaçtı, mezarlığımıza gelen vatandaşlarımız abdest alıp, namaz kılacakları bir yer yoktu. Bende bunun için bu mescidi yaptırdım. Şimdi mezarlığımıza gelen vatandaşlarımız rahat bir şekilde abdestlerini alıp, namazlarını kılıyorlar. Akdere köyünde doğup, büyüyen vatandaşlarına seslenen terzi Ayyıldız, köyümüze sahip çıksınlar, köyümüzün ihtiyaçlarını hep birlikte yapmalıyız. Köyümüze sahip çıkmaz bizlerin görevidir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür
Sungurlu Sosyal Merkez Hizmetleri’ne yeni müdür
Sungurlu’da sopalı kavga: 1 yaralı
Sungurlu’da sopalı kavga: 1 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu
Otomobil tarlaya uçtu
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı
Sungurlu Öğretmenevi tadilata alındı
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes
Miniklerinden LÖSEV’li çocuklar yararına kermes
Sobacılar havaların soğumasını bekliyor
Sobacılar havaların soğumasını bekliyor

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim