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Sungurlulu doktor Şırnak’a gidiyor

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı hemşehrimiz Uzm. Dr. Yılmaz Ergişi, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 aylığına Şırnak Devlet Hastanesine görevlendirildi.

Sungurlulu doktor Şırnak’a gidiyor

Sungurlu Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı hemşehrimiz Uzm. Dr. Yılmaz Ergişi, Sağlık Bakanlığı tarafından 1 aylığına Şırnak Devlet Hastanesine görevlendirildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:30
Sungurlulu doktor Şırnak’a gidiyor

İlçenin sevilen doktoru Yılmaz Ergişi, 1 ay burada hizmet yaptıktan sonra tekrar Sungurlu’ya dönecek. Hastalarına moral vererek tedavi eden Op. Dr. Yılmaz Ergişi, 2016 yılında göreve başladığı Sungurlu’da vatandaşların takdirini kazandı. Ergişi, geçen süre zarfında ilçe merkezi, belde ve köylerdeki vatandaşların gönüllerine taht kurdu. Hastalarına sadece ilaç yazmakla kalmayan başarılı doktor, onları arayarak yakından ilgilendi ve durumlarını yakından takip etmesiyle ün saldı.

Vatandaşlara çeşitli telkinlerde bulunan doktor Ergişi, düzenli olarak hastalarını ziyaret etmesi ve gerekli durumlarda köylere kadar giderek hastalarına ulaşmasıyla sevilen bir kişilik haline geldi.

Yılmaz Ergişi’nin ününü duyan vatandaşlar muayene olmak için çevre illerden Sungurlu’ya geldi. Dr. Ergişi, göreve başladığı günden beri iki bine yakın ameliyat gerçekleştirdi. Ergişi, eklem kireçlenmeleri (kalça, diz, omuz, ayak bileği, el bileği) kırık ve çıkıklar, spor yaralanmaları, eklem-bağ doku, kas doku sorunları ile sinir sıkışmalarının tanısı ve tedavilerini yapıyor. Halkın tabiriyle açık ve kapalı ameliyatları başarı ile gerçekleştiriyor.

(Haber Merkezi)

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