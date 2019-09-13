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Sungurlulu çiftçilerin sorunlarını dinledi

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çiftçilerle buluştu.

Sungurlulu çiftçilerin sorunlarını dinledi

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çiftçilerle buluştu.

13 Eylül 2019 Cuma 22:37
Sungurlulu çiftçilerin sorunlarını dinledi

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Sungurlu Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çiftçilerle buluştu.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu, odanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, çiftçilerin sorunlarını Milletvekili Erol Kavuncu’ya bildirdi.

Milletvekili Kavuncu da sorunların çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunulacağını dile getirdi.

Ziyarette hazır bulunan çiftçilerin de sorunlarını birebir dinleyen Kavuncu, Ziraat Odası ile birlikte sorunların takip edileceğini, Sungurlu çiftçisinin her zaman yanında olacağını söyledi. (Haber Merkezi)

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