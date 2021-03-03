Sungurlulu avukat kansere yenik düştü
Sungurlu’da ikamet eden Avukat Mahir Fırat Duraklıoğlu (25), yakalandığı kanser hastalığı sonucu genç yaşta aramızdan ayrıldı.
Sungurlu 03.03.2021, 19:07 03.03.2021, 19:26
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Avukat Atilla Kaan Duraklıoğlu ve Eczacı Saliha Duraklıoğlu'nun oğulları, Ziraat Bankası'ndan emekli Kemal Duraklıoğlu'nun torunu, Diş Doktoru Deniz Duraklıoğlu'nun yeğeni Avukat Mahir Fırat Duraklıoğlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (4 Mart 2021 Perşembe) öğle namazına müteakip Sungurlu Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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