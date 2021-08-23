Sungurlu’dan yollanan iş makineleri Sinop’ta

Sungurlu Belediyesi’nin yolladığı araç Kastamonu’dan Sinop’a getirildi.

Çorum'un Sungurlu Belediyesi tarafından Kastamonu'ya gönderilen araçlar buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Sinop’a sevk edildi.

Karadeniz’de etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, bölgeye araç desteği göndermişti. Kastamonu ilindeki çalışmalarını tamamlayan iş makinaları, gemilere yüklenerek Sinop'a doğru yola çıktı.

“Yaşanan sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimiz Kastamonulu hemşehrilerimize yardım ve destek için bölgeye hareket etmişti. Kastamonu’da çalışmalarını tamamladılar. Şimdi ise Sinop’a hareket ettiler” diye konuştu.

“Her zaman her bölgede vatandaşlarımızın yanındayız” diyen Abdulkadir Şahiner “Bölgedeki hemşehrilerimizin neye ihtiyacı varsa yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak için her zaman hazırız. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

