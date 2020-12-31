Sungurlu’dan Ortaköy’e altyapı için malzeme desteği

Sungurlu Belediyesi, Ortaköy Belediyesi’nin yapmış olduğu altyapı ve kanalizasyon hizmetlerine destek vermek amacıyla bir kamyon malzeme gönderdi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemizin çeşitli bölgelerindeki altyapı ve kanalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Sungurlu Belediye Başkanımız 40 yıllık dostum, kardeşim Abdulkadir Şahiner ihtiyacımızı duymuş 1 kamyon kanalizasyon malzemesi göndermiş. Amacımız memlekete hizmet etmek. Yapmış olduğu destekten dolayı Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)