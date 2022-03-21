Sungurlu’dan Gür’e tam destek

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Sungurlu’da oda başkanları ile bir araya geldi. Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde Oda başkanları Recep Gür’e destek vereceklerini açıkladılar.

Mayıs ayında yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren ÇESOB Başkanı Gür, Sungurlu’ya geldi. Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı ve yönetim kurulu üyeleriyle Dostlar Pide ve Kebap Salonu’nda bir araya geldiler.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE GÖREVE TALİBİZ”

ÇESOB Başkanı Gür yaptığı konuşmasında, “Mayıs ayında yapılacak seçimlerde rabbim nasip ederse inşallah, birlik ve beraberlik içerisinde göreve tekrardan talibiz. Bu akşam bizleri burada ağırlayan değerli Oda Başkanımız Erdal Kolaylı’ya ve siz başkanlarım ile birlikte yönetim kurulu üyelerinize teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Sungurlu’daki oda başkanları da Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan ÇESOB ÇESOB seçimlerinde yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Recep Gür’ü destekleme kararı aldıkarını, yapılacak seçimlerin şimdiden esnaf sanatkara hayırlı olmasını temenni ettiklerini vurguladılar.



(Volkan SINAYUÇ)

