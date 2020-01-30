Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım

Kampanya kapsamında toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Toplanan yardımlar ile birlikte Başkan Abdulkadir Şahiner ve Başkan Yardımcısı Bahri Sezen de teslimat için bölgeye gitti.

Belediye önünde bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Cumartesi günü başlattığımız yardım kampanyası çerçevesince 3 TIR dolusu yardım topladık. Tüm halkımıza duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Kadirşinas Sungurlu halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı” dedi.

Şahiner, konuşmasında şunları söyledi:

“Elazığ’da ve Malatya’da yaşanan acılar tüm Türkiye’nin acısı oldu. Biz de elimizden geleni yaparak destek olmak istedik. Kadirşinas, Sungurlulu kardeşlerime teşekkür ederim. Bugün bile tırlarımız yüklenirken Emine Teyzem geldi. Oğlum al bu parayı benim adıma bir şeyler al gönder dedi. Tam 1000 Euro çıkardı verdi bana. Biz de bu parayla bebekler için ihtiyaç malzemesi aldık. Bizim analarımızın gönlü genişliği, cefakâr ve fedakârlığı ile biz her zaman zor zamanlarımızı atlattık. Yine hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız. 4 gündür personelimiz canla başla çalışarak gelen yardımları bir araya topladı. Sürekli olarak da AFAD ile iletişimde olarak başlıca ihtiyaç malzemelerini toplamak istedik. Çok şükür biz bir tır planı yaparken 3 tırla yola çıktık. Topladığımız 3 tır dolusu yardım malzemesini ben ve ekibim teslim edecek. Önce Malatya’ya daha sonra da Elazığ’a geçeceğiz. Sizlerin selamını götüreceğiz. Allah yaptığınız yardımları kabul etsin. Cenabı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Sungurlu her zaman depremzedelerimizin yanındadır.” (Haber Merkezi)