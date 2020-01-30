Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119689
ALTIN
302.427
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7623
EURO
6.5546

Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

30 Ocak 2020 Perşembe 00:39
Sungurlu’dan Elazığ’a 3 TIR dolusu yardım

Kampanya kapsamında toplanan 3 TIR dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.

Toplanan yardımlar ile birlikte Başkan Abdulkadir Şahiner ve Başkan Yardımcısı Bahri Sezen de teslimat için bölgeye gitti.

Belediye önünde bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Cumartesi günü başlattığımız yardım kampanyası çerçevesince 3 TIR dolusu yardım topladık. Tüm halkımıza duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Kadirşinas Sungurlu halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı” dedi.

Şahiner, konuşmasında şunları söyledi:

“Elazığ’da ve Malatya’da yaşanan acılar tüm Türkiye’nin acısı oldu. Biz de elimizden geleni yaparak destek olmak istedik. Kadirşinas, Sungurlulu kardeşlerime teşekkür ederim. Bugün bile tırlarımız yüklenirken Emine Teyzem geldi. Oğlum al bu parayı benim adıma bir şeyler al gönder dedi. Tam 1000 Euro çıkardı verdi bana. Biz de bu parayla bebekler için ihtiyaç malzemesi aldık. Bizim analarımızın gönlü genişliği, cefakâr ve fedakârlığı ile biz her zaman zor zamanlarımızı atlattık. Yine hep birlikte bu zor günleri de atlatacağız. 4 gündür personelimiz canla başla çalışarak gelen yardımları bir araya topladı. Sürekli olarak da AFAD ile iletişimde olarak başlıca ihtiyaç malzemelerini toplamak istedik. Çok şükür biz bir tır planı yaparken 3 tırla yola çıktık. Topladığımız 3 tır dolusu yardım malzemesini ben ve ekibim teslim edecek. Önce Malatya’ya daha sonra da Elazığ’a geçeceğiz. Sizlerin selamını götüreceğiz. Allah yaptığınız yardımları kabul etsin. Cenabı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Sungurlu her zaman depremzedelerimizin yanındadır.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şahiner, deprem bölgesini inceledi
Şahiner, deprem bölgesini inceledi
Sungurlu'da trafik kazası
Sungurlu'da trafik kazası
Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret
Vali Çiftçi’ye öğrencilerden iade-i ziyaret
Çorum esnafından örnek davranış
Çorum esnafından örnek davranış
Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi
Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi
Depremzedelere için yardım kampanyası başlatıldı
Depremzedelere için yardım kampanyası başlatıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim