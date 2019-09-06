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Sungurlu’daki kazalarda 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sungurlu’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Sungurlu’daki kazalarda 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sungurlu’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:22
Sungurlu’daki kazalarda 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sungurlu’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre önceki gün saat 07.30 sıralarında Tuğcu Köyü yakınlarında Sungurlu istikametinden Çankırı’nın Kızılırmak ilçesi istikametine seyir halinde olan L.S. yönetimindeki otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yolun sol tarafına takla attı.

Kazada araç sürücüsü hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulans tarafından önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne sonrasında ise ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Sungurlu’nun Kaladere köy yolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

İki traktörün karıştığı kazada Ö.K. ve B.K. isimli şahıslar hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (Haber Merkezi)

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