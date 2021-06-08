Sungurlu’daki 3 köyde muhtarlık seçimi yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre bazı illerdeki 753 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapıldı. Köy statüsünden belde statüsü alan Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için seçime gidildi.

Bu kapsamda Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı 3 köyde oe seçim heyecanı yaşandı.

Sungurlu’ya bağlı Çadırhöyük Köyü'nde yapılan seçimde 2 muhtar adayı yarıştı. 94 oy olan Murat Gümüşbuğa Çadırhöyük Köyü'nün yeni muhtarı olurken, diğer aday Eldivas Irkıçatal ise 48 oyda kaldı.

Derekışla Köyünde ise Haydar Erayhan tek aday olarak girdiği seçimde 49 oy olarak Derekışla Köyü'nün yeni muhtarı seçildi.

Dayıncık Köyü’nde ise Hasan Kürbüz, Erdal Kürbüz, Yasin Kürbüz ve Haydar Kürbüz aza seçildi.

(Haber Merkezi)

