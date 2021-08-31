Sungurlu’da “Zafer Bayramı” coşkusu

Zafer Yürüyüşü’ne Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Başkan Yardımları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, İYİ Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ercan Şahin, Belediye Meclis üyeleri, oda başkanları, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü dispanser önünde başladı. Yüzlerce vatandaş ellerinde Türk Bayrakları ve meşaleler ile Alparslan Türkeş Caddesi boyunca fener alayıyla Atatürk Meydanı’na kadar yürüdü. Buradaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan kalabalık İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla söyledi. Kuran-ı Kerim tilaveti okunduktan sonra tüm şehitler için dua edildi.

Programda bir konuşma yapan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, halk konserinin neden ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Sanatçı Bülent Serttaş’ın İstanbul’dan Ankara’ya gelişte rahatsızlandığını söyleyen Şahiner, bu yüzden konseri ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldıklarını, sanatçının sağlığına kavuşur kavuşmaz tekrar Sungurlu halkı ile buluşturacaklarını vurguladı.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Şahiner; “30 Ağustos zaferi, aziz milletimizin azim ve iradesinin, gücünün ortaya koyulması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu zaferin arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Türk Milleti'nin en büyük adımlarından biri olan 30 Ağustos zaferinin 99.yıldönümünde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının elde ettiği zaferi bir kez daha tüm benliğimiz ile gururla kutluyoruz. Büyük Zafer'den aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

