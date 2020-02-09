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Sungurlu’da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ekmek tüketimini sağlamak amacıyla fırınlarda denetim yapıldı. 

Sungurlu’da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı ekmek tüketimini sağlamak amacıyla fırınlarda denetim yapıldı. 

09 Şubat 2020 Pazar 16:50
Sungurlu’da zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor

Denetimleri sıklaştıran Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı ansızın yapılan kontroller sırasında iş yerlerine cezai işlem yapılarak ve gerekli uyarılarda bulunuldu. 
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların gönül rahatlığı ile unlu mamulleri satın alabilmeleri amacıyla yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini söyledi. 
Başkan Şahiner, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde unlu mamulleri tüketebilmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimizi sıkı tutuyoruz. Bu konuda gerekli özeni gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Gerekli özen ve titizliği göstermeyen esnaflarımıza da uyarılar ve cezai işlemler yapıldı. Amacımız ceza yazmak değil, halkımızın güvenle tüketim yapmasını sağlamaktır” dedi. 

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