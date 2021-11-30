Sungurlu’da yollara bakım çalışması
Sungurlu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında tadilat çalışması yapıyor. Yol çalışmalarına hız veren Sungurlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri cadde ve sokaklarda hummalı bir şekilde tadilatlara devam ediyor.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “İnsanoğlunun yaşadığı her yerde Sungurlu Belediyesi vardır. Sahadayız. Şehrimizin her ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
Başkan Şahiner, “Sungurlu'da yenilenmenin hikayesi bu. Mesai mefhumu gözetmeksizin, 7/24 çalışanların başarı hikayesi. Memleketimize hizmet için şehrimizin her noktasında yoğun bir tempo ile süren çalışmalarımıza devam ediyor” ifadelerini kullandı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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