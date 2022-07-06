Sungurlu’da yine deprem
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde önceki gece saatlerinde deprem meydana geldi.
Sungurlu 06.07.2022, 19:21
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre önceki gece saat 02:00'da yerin 7.7 kilometre derinliğinde Merkez üssü Çorum'un Sungurlu ilçesi Yukarıbaşpınar köyü olarak kaydedilen 1.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Bilindiği gibi Sungurlu’da geçtiğimiz hafta içinde de düşük şiddetli bir deprem daha meydana gelmişti.
(Haber Merkezi)
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