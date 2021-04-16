Sungurlu’da Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı sürüyor

Sungurlu İlçe Müftülüğü ile Cami Kur’an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde yapımına başlanan 100 kişilik Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve hemen yanına yapılacak olan cami inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Bahçelievler Mahallesi şehir stadyumunun yanında yapımına başlanan Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve cami inşaatı yapılan hayırlar ile yükseldikçe yükseldi.

HALKTAN KATKI

İnşaatlarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşlar da hayırları ile büyük katkı sağlıyor. Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, “Kur’an Kursu ve Cami inşaatlarımızda kaba yapılar hemen hemen tamamlandı. Çatı işleri tamamlandı ve ince işler dediğimiz elektrik, su, doğalgaz ve dış cephe çalışmaları devam ediyor. İnşallah yardımsever kardeşlerimizin yardımlarıyla 2021 yılının sonunda tamamlamak istiyoruz” dedi.

CAMİNİN DIŞI TAŞ KAPLAMA OLACAK

Müftü İbrahim Köksal, “Caminin dış cephesi taş kaplama olacak ustalarla görüşmeler yapıldı. İç düzen için ahşap kaplama çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

“BÜYÜK İHTİYAÇ GİDERİLECEK”

İlçe Müftüsü Köksal, “İlçemizin uzun yıllardır ihtiyacı olarak hissetmiş olduğu Hafızlık Kur’an Kursu inşaatı yapılan hayırlar ile yükseldi. Rabbim mahcup etmesin. 3 dönümlük arsa üzerine 800 metre karelik yapı alanıyla birlikte 100 kişilik Hafızlık Kur’an Kursu’muzu vatandaşlarımızın da yardımlarıyla inşallah tamamlamış olacağız. İlçemiz için büyük bir ihtiyacı da gidermiş olacağız. Çorum’un en büyük ilçesi olan Sungurlu’ya Kur’an Kursu kazandırmak için çalışıyoruz.

İlçemizde büyük eksikliği inşallah tamamlamakta bize nasip olacak. En güzel ve ilçemize yakışır şekilde bir tesisi yapmış olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşamış olacağız hep beraber.” ifadelerini kullandı. Köksal, “Tüm Sungurlu halkı ve diğer vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımları Rabbim kabul etsin. Herkesten Rabbim razı olsun.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

