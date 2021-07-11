Sungurlu’da yaşanan 2 ayrı deprem halkı sokağa döktü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün saat 00.53'te, merkez üssü Çorum’un Sungurlu ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde yerin 12 kilometre altında yer sarsıntısı kaydedildi.

Ayrıca ilk depremin 20 dakika sonrasında da bu kez 3.2 şiddetinde bir sarsıntı daha meydana geldi. Sungurlu'nun yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, evlerinden ayrılarak kapı önlerinde bir süre bekledi. Herhangi bir artçı sallantı hissetmeyen vatandaşlar evlerine döndü. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İlçede bir paniğe neden olan deprem anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında büyük bir gürültü duyulurken, bina içerisindeki saksılar oynuyor.

(Yusuf ÇINAR)

