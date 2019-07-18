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Sungurlu’da yanan firma yara sarıyor

Sungurlu’da geçtiğimiz gün çıkan yangın sonrası büyük hasar gören Atakan Tekstil, onarılmaya başlandı. Firmanın Kurban Bayramı öncesinde tekrar açılış yapılacağı bildirildi.

Sungurlu’da yanan firma yara sarıyor

Sungurlu’da geçtiğimiz gün çıkan yangın sonrası büyük hasar gören Atakan Tekstil, onarılmaya başlandı. Firmanın Kurban Bayramı öncesinde tekrar açılış yapılacağı bildirildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:21
Sungurlu’da yanan firma yara sarıyor

Sungurlu Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde dün yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar ve komşu esnaflar alev alev yanan iş yerindeki malları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

“BAYRAM ÖNCESİ AÇILIŞ YAPACAĞIZ”

Yangının ardından tadilat çalışmalarına başladıklarını söyleyen Atakan Tekstil Sahibi Tarık Tür, “Başımıza talihsiz bir olay geldi. Tadilat çalışmalarına başladık. Allah nasip ederse bayram öncesi bitirip, açılış yapacağız” şeklinde konuştu.

Yangın esnasında komşu esnaflarımıza ve tereddüt etmeden yardımımıza koşan hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim diyen Tür, “Allah kimsenin başına vermesin. Allah herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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