“Sungurlu’da vatandaş artık vaat değil hizmet bekliyor”

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekilleri’ne Sungurlu Budaközü ve Di Çayı derelerine neden ödenek ayrılıp, ıslah edilmediğini sordu?

Sungurlu’da yıllardan beri el vurulmayan Di çayı ve Budaközü çaylarında 2013 yılının Ocak ayında Ankara’dan ilçeye gelen DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ıslah çalışması için düğmeye basmıştı. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen dere ıslahının bir türlü yatırım programına alınmadığını ve halen çözüm beklediğini belirten Başkan Şahiner, “8 yıl önce İlçe Merkezi Dere Islahı Projesi kapsamında Di Çayı'nın 5, Budaközü'nün 6 ve Akçay Deresi'nin ise 1,2 kilometrelik kısmı ıslah edilecek, ayrıca Di Çayına 1 adet sel kapanı ile 17 adet köprü yapılacaktı. Bu proje sayesinde Sungurlu sel baskınlarına karşı tamamen korunacaktı. Ancak 8 yıl geçmesine rağmen ıslah projesi hayata geçirilmedi” şeklinde konuştu.

“SUNGURLU HALKI HİZMET BEKLİYOR”

Budaközü ve Di çayı yakınında oturan vatandaşların, yaşanabilecek taşkınlara karşı tedirgin olduğunu söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, “Son yaşanan yağışlarla birlikte çaylar taşma noktasına geldi. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımız yağmur suları nedeniyle diken üstünde oturuyor” dedi.

“AK Parti Milletvekilleri nasıl Osmancık’a verdikleri sözü tutup dereleri ıslah ediyorsa, Sungurlu’ya da verdikleri sözü tutmalarını istiyoruz” diye konuşan Şahiner sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldığınız oyların hakkını verin. Sungurlu kuru vaatten sıkıldı. Allah korusun burada yaşanabilecek can veya mal kaybının hesabını veremezsiniz. Bu vebalden biran önce kurtulun”

(Haber Merkezi)

