“Sungurlu’da vakalar korkutucu derecede”

Sungurlu’da önceki gün 4 kişinin bu virüs denen illetten öldüğünü, sabahtan akşama kadar ise bir günde 100’den fazla vatandaşın test verdiğini söyleyen Başkan Şahiner, bu kişilerin aileleriyle birlikte test yapıldığında sayının artacağını, gün geçtikçe Sungurlu’da koronavirüs vakalarının korkutucu dereceye ulaştığını dile getirdi.

“ÖNCE EKONOMİ DEĞİL, SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

Sungurlu’da yüksek riskli alan (Kırmızı) alanın neredeyse ilçenin tamamını kapladığını belirten Başkan Şahiner, “Önce ekonomi değil, sağlık her şeyden önce gelir” diyerek en az 15 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini, biran önce gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

“Vefat eden vatandaşların ölüm raporlarına neden 'covid-19' yazılmıyor” diye soran Başkan Şahiner, “Çoğu hastanın düzenlenen ‘Ölüm Belgesi’nde dikkat çekici ayrıntılar yer aldığını, raporlarda, ‘Ölümün Şekli’ başlığı altında “Bulaşıcı olmayan hastalık (Doğal Ölüm), böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi açıklamanın” yazılmasının dikkat çektiğini belirtti.

TEMİZLİK, MESAFE VE MASKE KONUSUNU VATANDAŞLARI UYARDI

Belediye olarak salgının başladığı ilk günden bu güne kadar gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini söyleyen Başkan Şahiner, vatandaşları ise kendi temizlikleri konusunda uyardı.

“Özellikle, temizlik, mesafe ve maske konusunu sürekli gündemde tutarak çok dikkat etmemiz gerekiyor” diyen Başkan Şahiner, “Esnafımızı vatandaşlarımızı sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda her fırsatta uyarıyoruz. Kurallara uyarak bu süreci inşallah en kısa sürede aşarız” dedi. (Haber Merkezi)