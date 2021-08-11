Sungurlu’da ücretsiz ders kitabı dağıtımı başladı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtımı başladı.
Sungurlu 11.08.2021, 23:37
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ilçede kiki tüm okullara ücretsiz ders kitapları dağıtımı başladı.
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürü Şakir Demirel kitapların dağıtımı yapıldığı TOKİ Necip Fazıl Ortaokulu'nda incelemede bulundular.
(Ömür SOYTEMİZ)
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