Sungurlu’da tuvalet konteynıra çarptılar 

Sungurlu Belediyesi ise konteynıra araçla çarpıp kaçan şahıslarla ilgili emniyete suç duyurusunda bulundu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Şahiner; “Kapalı pazarımızın yanında bulunan tuvaletlerimizin bulunduğu konteynıra araçla çarpıp kaçan şahısların tespiti için emniyete suç duyurusunda bulunduk. Her insan kaza yapabilir ama kaçıp gitmek hoş bir davranış değil çünkü buralara harcanan paralarda her bir vatandaşımızın hakkı var” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

