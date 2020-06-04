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Sungurlu’da trafiği rahatlatan yol çalışması

Sungurlu Belediyesi tarafından ana arterler arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’ndeki yol genişletme ve kaldırım yenileme çalışmaları tamamlandı. 

Sungurlu 04.06.2020, 16:37
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Sungurlu’da trafiği rahatlatan yol çalışması

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatlıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde yapılan düzenlemeyle birlikte caddede yaşanılan trafik sorunu da azaldı. 
Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklama da, “Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner göreve geldiği gün itibariyle, Sungurlu'nun modern bir görünüm kazanması için çalışmalar yaparak, her geçen gün ilçemize değer kazandırıldı. Edindiği prensipli çalışma stratejisi sayesinde hayata geçirdiği projeler, ilçe halkının ve esnafının takdirini toplamıştır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde trafik akışından ve yaşanılan sürekli problemlerden memnun olmayan cadde esnafı ve vatandaşlar, yapılan çalışma sonrası iyileştirilen yol için Başkanımıza teşekkür ettiler.”denildi. 

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