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Sungurlu’da temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Perşembe Pazarı ve mesire alanında temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Sungurlu’da temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Perşembe Pazarı ve mesire alanında temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 22:47
Sungurlu’da temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları

Sungurlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Perşembe Pazarı ve mesire alanında temizlik ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yeşil alanda rahatsızlık veren otlar temizlendi, mesire alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getirildi.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren yetkililer, “Son günlerini yaşadığımız yaz mevsiminde, her yerde olduğu gibi piknik sahaları ve mesire alanlarında da ekiplerimizce yoğun bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımızın huzurlu ve temiz bir ortamda vakit geçirmeleri için elimizden geldiği kadar çevremizi temiz tutalım. Piknik alanlarında çöp konteynırlarımız mevcut. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini gelişi güzel bırakmamaları ve çevre konusunda daha duyarlı olmaları” ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)

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