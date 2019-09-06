Sungurlu’da temizlik timleri arı gibi çalışıyor

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelerde yaptığı genel temizlik çalışmalarını mahallelerde devam ettiriyor. Farklı bölgelere dağıtılan yaya süpürge ekibi, Diğ Çayı ve Monstar köprüsü civarını süpürerek temizledi.

Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler toplanarak süpürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bünyelerinde oluşturulan farklı ekiplerin her gün farklı bölge ve mahallelerde genel temizlik yaptığını söyledi. (Haber Merkezi)