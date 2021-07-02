Sungurlu’da tavuk yüklü TIR devrildi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan tavuk yüklü TIR devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da bulunan tavukların bir bölümü zarar gördü.
Sungurlu 02.07.2021, 19:59
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Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı’dan Samsun’a giden tavuk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kavşut köyü kavşağında yan yattı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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