Sungurlu’da tavuk yüklü TIR devrildi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çankırı yolunda meydana geldi. Çankırı’dan Samsun’a giden tavuk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kavşut köyü kavşağında yan yattı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken TIR'da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.