Sungurlu’da simide zam

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ekmeğin ardından 2 TL’den satılan simidin fiyatına da 1 TL zam geldi ve 3 TL oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü itibariyle 50 kuruş zam ile birlikte 2.50 TL’den satılmaya başlanılan ekmeğin ardından, 2 TL’den satılan simite de 1 TL zam geldi ve 3 TL’den satılmaya başlandı.

(Haber Merkezi)

