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Sungurlu’da sıkı denetim

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Sungurlu 13.12.2020, 20:42
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Sungurlu’da sıkı denetim

Çorum’un Sungurlu ilçesinde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor. (İHA)

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