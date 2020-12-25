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Sungurlu’da şehir tabelaları yenilendi

Sungurlu’da şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırılarak, yeni tabelalar takıldı.

Sungurlu 25.12.2020, 19:05
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Sungurlu’da şehir tabelaları yenilendi

Şehir girişlerindeki tabelalarda yer alan nüfus ve rakım bilgileri tasarruf kapsamında kaldırılmaya başlandı. Karayolları ekipleri, Sungurlu’nun Kırıkkale, Çorum ve Çankırı yönlerinden girişlerinde bulunan tabelaları yenileri ile değiştirdiler. Tabelalarda sadece şehrin ismi yazıldı.(Haber Merkezi)

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