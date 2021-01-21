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Sungurlu’da personele sağlık taraması yapıldı

Sungurlu Belediyesi çalışanlarına yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Periyodik Sağlık Taraması yapıldı.

Sungurlu 21.01.2021, 19:54 21.01.2021, 19:54
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Sungurlu’da personele sağlık taraması yapıldı

Mobil araç ile yapılan sağlık taramasında Sungurlu Belediyesi bünyesinde çalışan personel sağlık taramasından geçti.
Ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin ve meslek hastalığının önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin ortaya konulmasının amaçlandığı sağlık taramasında elde edilecek sonuçlar, çeşitli testlerden geçirilen işçilerin sağlık takip dosyalarına işleniyor.
Personelin sağlığının ve iş güvenliğinin önemine dikkat çeken Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner,”Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Düzeli periyodlarla yaptığımız bu taramalar sonucu olası problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sağlık ve güvenlik olmadığı takdirde motivasyon sağlamak ve verim almakta güçleşir. Bu gibi çalışmaların sürekliliğini sağlamayı planlıyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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