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Sungurlu’da otobüsler iki gün ücretsiz olacak

Sungurlu Belediyesi, kent içinde taşımacılık yapan otobüslerin iki gün ücretsiz olacağını duyurdu.

Sungurlu’da otobüsler iki gün ücretsiz olacak

Sungurlu Belediyesi, kent içinde taşımacılık yapan otobüslerin iki gün ücretsiz olacağını duyurdu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:12
Sungurlu’da otobüsler iki gün ücretsiz olacak

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, Arefe günü mezarlıklara ve Ramazan Bayramı’nın 1. günü ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada; “Arefe günü vatandaşlarımızdan Hakk’a yürümüş olan eş-dost ve akrabalarını ziyaret etmek isteyenlere sabah 10:00’dan itibaren akşam 17:00’a kadar Sungurlu Belediyesi önünden araç seferlerimiz yapılacaktır. Ayrıca Ramazan Bayramının1.günü Sungurlulu hemşehrilerim ve Sungurlu’da bulunan misafirlerimiz, halk otobüslerimizden de ücretsiz yararlanarak bayram ziyaretlerini gerçekleştirebilirler. Tüm Sungurlulu hemşerilerime hayırlı bayramlar dilerim” görüşüne yer verdi.

(Bülent USLU)

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