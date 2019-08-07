Sungurlu’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı İnegazili köyünde öğlen saatlerinde, anız yangını ormanlık alana sıçradı. Köy sakinleri, kazma kürek ve hortumlarla alevlere müdahale ederek, durumu jandarma itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine Sungurlu Belediye İtfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler köylülerin de yardımıyla müdahale ettiği yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangıda 2 dönümlük alan zarar görürken, bine yakın ağaçta yandı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.