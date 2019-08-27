Sungurlu’da organik bal üretimi

Arıcılığın ağır bir iş olmadığını ancak uğraştırıcı olduğunu anlatan Şahin, bal üretimi sırasında kovanlara müdahale etmediklerini katkı maddesi kullanmadıklarını ve organik bal ürettiklerini dile getirdi.

Bal üretiminden memnun olduklarını belirten Şahin, bu yıl, önceki yıla nazaran daha fazla ürün aldıklarını, her geçen gün bal üretiminde deneyim ve üretimin arttığını dile getirdi.

Bal üreticisi Semih Şahin, “Vatandaşımız balı aldığında, kaşıkladığı an balın kopmaması lazım. Koparsa kaliteli değildir. Bal buzdolabında veya evde kaldığı zaman kesinlikle donması lazım. Donmazsa, eğer şekerlenirse kaliteli değildir. Donan bal 42 derecelik ısıyla tekrar eski haline dönüşür. Bozulmuş bal ise eski haline dönmez" ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)