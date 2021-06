Sungurlu’da “Onlar  Çöp Değil” projesi

Kurucuları İlknur Tosun ve Fatma Başar olan Sungurlu Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu öğretmeni Arzu Özüdoğru’nun da ortağı olduğu “Onlar Çöp Değil / They Are Not Garbage” isimli eTwinning projesinde öğrenciler organik atıkları geri dönüştürmek için çeşitli etkinlikler yaptılar.

Anaokulunda 4-7 yaş grubu aralığındaki öğrencileri içine alan, uluslararası proje ortaklarının da yer aldığı; 4 ülkeden, 15 öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eTwinning projesinde öğrenciler, organik atıkların çöp olmadığını öğrendiler.



ORGANİK ATIKLARI ÇÖPE HAPSETMEDİLER!

Miniklerin organik atıkları çöp kutusuna atmayıp doğaya bir iyilik yapmaları, üretken olmaları, çöp ve atık arasındaki farkı öğrenmeleri, çevre bilincini almalarının amaçlandığı projede öğrencilerinin araştırma, inceleme, problem çözme becerilerini de geliştirmelerinin hedeflendiği bildirildi.

